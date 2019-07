Inom krocketvärlden är Thomas C Ericsson ett välkänt namn. I över 25 år har han hållit på att spela krocket och tävlat på nationell nivå. Dessutom har han varit förbundskapten under ett par år under 2000-talets början. Han är bosatt i Kisa men spelar för Vimmerby-klubben Argus Croquet, och under den gångna helgen var Thomas C Ericsson med och deltog i svenska mästerskapen i krocket.

Den SM-tävlingen som spelades under fredag, lördag och söndag heter svensk krocket som är den variant som är mest lik den klassiska trädgårdskrocketen. Däremot är regler och material lite annorlunda, bland annat är bågarna högre och gjorda av rundjärn så att de ska bli stadiga och stabila.

SM-helgen spelades i tre grenar. Först spelades två singeltävlingar där alla deltar individuellt, och avslutningsvis tävlade han i en partävling, vilket innebär att han spelade tillsammans med en annan spelare som ett lag. I år deltog han tillsammans med Krister Ekholm från Frödinge krocketklubb och sammantaget så gick det väldigt bra för Thomas C Ericsson under hela helgen. I grenen tvåklotssingel kom han på tredje plats, i singelklassen kom han femma och i dubbeltävlingen kom han tvåa tillsammans med lagkamraten Krister Ekholm.

– Det känner jag mig nöjd med, och det var väldigt roligt, säger Thomas C Ericsson.

Under tävlingarna var det enligt Thomas inte så jättemånga deltagare. Flest var de under lördagens singeltävling med cirka 20 deltagare. Vinnaren i den klassen vann för allra första gången och konkurrensen var tuff enligt Thomas.

I år spelades SM i svensk krocket i Skara. Arrangemanget av mästerskapet har växlat mellan Skara och Frödinge eftersom det är de klubbarna som spelar mest svensk krocket. Så sent som i början av juni spelade SM i golfkrocket i Frödinge och skillnaden jämfört med svensk krocket är bland annat storleken på planen.

Under SM-tävlingarna i Skara så var det två nya klubbar som var med och deltog, vilket glädjer Thomas C Ericsson.

– Det är roligt när krocketfamiljen växer och fler som vill vara med. Det ser jag positivt på, säger han.

Nästa år är det Frödinge som arrangerar SM i svensk krocket och Thomas brukar vara med och arrangera mästerskapet.

– Då ska vi försöka hitta på något nytt roligt koncept så att vi kan få många deltagare till tävlingarna, säger han.