– Vi har inga som helst tecken på att vi skulle ha en spridningsrisk eller ett så tajt läge så att vi inte skulle kunna bedriva vår skol- och förskoleverksamhet som vanligt, meddelar bildningsförvaltningens chef i Kinda Eva Holm.

Det blir ingen allmän stängning av skolorna i Sverige just nu, det meddelade regeringen under torsdagskvällen. I Kinda följer bildningsförvaltningen noga utvecklingen och fattade under slutet av veckan beslut om att ta fram en prioriteringsordning för sina verksamheter. Syftet är att, vid brist på personal, kunna omfördela resurser på ett bra sätt.

– Nu kommer vi att jobba utifrån ett scenario för att se till hur vi i största möjliga mån ska kunna undvika att stänga skolor och förskolor. I det arbetet kan det förstås vara så att vi måste titta på hur vi gör om vi tvingas stänga en verksamhet, men det är absolut inget som vi planerar att göra just nu, förklarar Holm och fortsätter:

– Vårt mål är också att vår personal och våra elever är friska. Ett led i det är att vi som arbetsgivare har uppmuntrat att man stannar hemma om man känner sig sjuk eller har symtom.

Att fler än vanligt stannar hemma från skolorna just nu är enligt Holm ett tecken på ansvarstagande.

– Vår bedömning är inte att vår personal är sjukare utan att de stannar hemma av omtänksamhet. Vi får nog räkna med att våra verksamheter får leva på en tajt nivå under den här perioden, avslutar hon.