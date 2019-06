Under den gångna veckan hade Räddningstjänsten i Kinda flera bränder att bekämpa. Den allra största var den skogsbrand som uppkom under midsommardagsmorgonen i Tjuserum utanför Hycklinge. Omständigheterna på platsen gjorde att släckningsarbetet försvårades och för att få branden under kontroll så tvingades räddningstjänsten att ta hjälp av två helikoptrar från Västervik för att kunna vattenbomba från ovan.

– Brandplatsen låg på en brant kulle och det gjorde att arbetet med att släcka branden blev mycket svårare. Så vattenbombningen från helikoptrarna var helt nödvändig för att kunna släcka branden, säger räddningschef Morgan Wass.

Området som branden täckte var omkring 100 gånger 100 meter stort och framåt 14-tiden på eftermiddagen var branden under kontroll. Vid 18-tiden kunde räddningspersonal lämna platsen helt. Inga närliggande hus i området ska ha påverkats av branden.

|

– När vi väl var på plats och började släckningsarbetet så löpte det på bra, säger Morgan Wass.

Både under torsdagen förra veckan och på midsommarafton startade mindre bränder i Bröt utanför Rimforsa. I och med att bränderna upptäcktes tidigt kunde räddningstjänsten släcka bränderna lugnt och sansat. Blixtnedslag från tidigare i veckan tros vara orsaken till att dessa bränder har startats, enligt räddningstjänsten.

– Att dessa bränder upptäcktes tidigt efter att de påbörjades gjorde att vi kunde släcka bränderna snabbt, säger Morgan Wass.