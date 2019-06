Leticia "Tish" Hinojosa växte upp i San Antonio, Texas som den yngsta i en syskonskara på 13. Hennes föräldrar var mexikanska immigranter. Musiken hade tidigt en stor roll i hemmet. Tish säger: – Jag brukade gå ut på husets bakgård för att sjunga och låtsas att jag var framför en publik.

Hon började skriva egna låtar i slutet av 1970-talet, men musikkarriären började annars med att hon blev bakgrundssångerska åt artisten Michael Martin Murphey. Tish berättar att det var en bra grogrund:

– Han var en god mentor och chef till mig när jag sjöng bakgrundsstämmor för honom. Jag lärde mig mycket om att uppträda och publikkontakt från att se honom på scen.

Tishs egna karriär började i mitten av 1980-talet med t.ex. en duett med Craig Dillingham, "I'll Pull You Through" som tog sig till plats 80 på countryns singellista. Albumdebuten "Taos to Tennessee" gav hon själv ut 1987. Under dessa dryga 30 år har det blivit totalt 17 album. Det senaste albumet, "My Homeland" kommer ut lagom till Sverigebesöket.

Tish Hinojosa är ett välrespekterat namn i Texas och resten av USA. Hon har bland annat bjudits in till Vita Huset för att uppträda för dåvarande presidentparet Clinton.

Tish Hinojosa ser själv fram emot att besök Sverige:

– Jag har gjort ett par framträdanden där tidigare och jag kommer ihåg att publiken är entusiastisk och engagerad. Det är ett vackert och förtrollat land och folk.

Marcus Thell i Smålands Country Club med säte i Vimmerby:

– Det känns väldigt spännande och kul att testa Country mot Cancer-konceptet på Café Columbia. Jag hoppas på ett fullsatt café på tisdag och att besökarna är givmilda med sina bidrag. Det är klokast att förhandsboka sin plats hos Columbia. Jag vill även rikta ett stort tack till de lokala sponsorerna som tillsammans samlat in gagekostnaden för att vi ska kunna få hit en artist av Tish Hinojosas kaliber till Kisa.

Konserten på Café Columbia blir en Country mot Cancer-konsert, vilket betyder att det är frivilligt inträde denna kväll och pengarna går till countryföreningens insamling till Barncancerfonden.