– Jag köpte grovfoder för runt 600 000 kronor i höstas. Fodret kom från norra delen av Sverige och från Litauen, säger Lars-Rune Pettersson som har ett 60-tal mjölkkor på gården Skräddarhemmet.

Lars-Rune Pettersson och hans kollegor inom mjölk- och köttproduktion hade det minst sagt tufft förra året, då det blev en ovanligt lång och framförallt varm sommar. Den började i maj och slutade inte för långt in i oktober.

– Ja, så var det. Det var många som fick ta till sådana drastiska åtgärder som att slakta delar av sina djurbesättningar, jag klarade mig skapligt då jag fick tag i foder av bra kvalité. Flera lantbrukare som köpte foder utomlands blev lurade då det var väldigt dålig kvalité. Normalt sett brukar vi skörda tre gånger. Förra årets första skörd blev 30-40 procent sämre än normalt. Andra skörden blev obefintlig medan den tredje blev bra. säger Lars-Rune Pettersson.

Denna sommar ser det dock betydligt bättre ut när det gäller skörden.

– Överlag är det en bra skörd, men hur den har blivit beror på hur regnskurarna har gått. Min gård ligger söder om Kisa och här har det varit väldigt lite regn, däremot norr om Kisa har det regnat och här har jag arrenderat åkermark och fått väldigt bra skörd, säger Lars-Rune Pettersson.

Det är inte bara foderbristen som slagit hårt mot mjölkbönderna.

– Under ett normalår väger jag in cirka 800 ton mjölk, i år blir det cirka 15 procent mindre, då det blir eftersläpningar även under det här året, säger Lars-Rune Pettersson.

Det foder som Lars-Rune Pettersson köpte i höstas var slut några månader in på 2019.

– Det innebar att jag fick köpa 150 ensilagebalar till ett mer normalt pris, 300 kronor styck. I höstas kostade balarna 1 300 kronor styck, säger Lars-Rune Pettersson.

Den torra och varma sommaren 2018 drog även med sig andra problem.

– Flera av korna blev inte dräktiga och visade ingen brunst som de gjorde 2018 och det märktes tydligt på mjölkproduktionen. Det har betytt att vi har haft väldigt många sinkor och invägningen av mjölk har sjunkit mycket, säger Lars-Rune Pettersson.

Att grundvattennivån är låg ser Lars-Rune Pettersson mycket alvarligt på

– VI behöver mycket regn under hösten för att komma upp i något så när normala nivåer, för som det är nu så släpar torkan även med i år.