Konferencier på fredagens Levande Torg var Jannike Johansson. Först ut på scenen var trollkarlen Andreas Sebring som trollband både ung och gammal. Allsång och många kända slagdängor bjöd Einar Samuelsson och Anita Johansson. Bobbo Ekberg, Oscar Järnland, Elsa Sandberg och Wilma Södersten sjöng och spelade kända och mindre kända covers. Ut från biblioteket dök sedan Bonnkapälle ut och det röjdes minst sagt loss, med allt från "Viggen" till "When the saints go marching in". Kisasonen och entertainern Daniel Yngwe avslutade dagen med ett bejublat program. Nästa fredag är det handlarnas dag och då kommer bland annat Gudrid Hansen, Fred Johansson och Ellen Isaxson.