Samtidigt som Amerikaveckan drog igång 2009 så startades ett projekt mellan Kisa och staden Fairfield i USA. Det är Rotaryklubben i Kisa som tillsammans med Fairfield Rotary Club har organiserat detta projekt där ungdomar från vardera ort åker på ett utbyte under en period. I det här fallet är det Isabella Unger, 19 och Nathaniel Zhu, 22 som bor i Fairfield, men som just nu är på besök i Kisa och kommer att närvara under Amerikaveckan.

– Vi har hunnit med ett par middagar med familjen som vi bor hos och även träffat människor här i Kisa, säger Isabella Unger.

Det bor omkring 10 000 invånare i Fairfield som ligger i delstaten Iowa i USA. Det är en stad som många skandinaver emigrerade till under den stora utvandringstiden. Det här är första gången som Nathaniel är i Sverige, medan Isabella säger att hon har varit här en gång tidigare när hon var väldigt liten, men att hon inte minns någonting av det. Båda två ser fram emot att ta del av den svenska kulturen och lära mer om Sveriges historia. På vägen till Kisa så stannade de till i Gamla Linköping för att se hur Sverige kunde se ut förr i tiden, vilket de båda tyckte var häftigt. Nathaniel har även som ambition att lära sig så mycket han kan av det svenska språket.

– Jag försöker lära mig så mycket som möjligt. Det är roligt att kunna lite grann, säger Nathaniel Zhu.

– Min bild av Sverige är att människor som bor här är vänliga och värnar om sin omgivning, säger Isabella Unger.