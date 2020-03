Än så länge har inga fall av coronaviruset har bekräftats upptäckts i Kinda, men till apoteket i Kisa är det många som har vänt sig för att få rådgivning.

– Vi får väldigt mycket frågor och framför allt om handsprit. Det är många som vill köpa med sig, säger Cecilia Larsson, läkemedelsansvarig på Apoteksgruppen i Kisa.

Efterfrågan har varit så pass stor under de senaste veckorna att all handsprit har sålt slut. I nuläget kan de inte beställa hem mer för att fylla på i butiken. Under tiden rekommenderar de i stället tvål och vatten som ett alternativ. Även munskydd har efterfrågats i större utsträckning än vanligt, men även där råder stor brist.

– Det som vi rekommenderar är god handhygien. Det som vi har märkt är att många är ganska oroliga då vi stöter på mycket frågor. Det känns nästan lite hysteriskt, men vi försöker lugna dem, säger Cecilia Larsson.

Anita Johansson bor i Ydre kommun men är för dagen på besök i Kisa. Hon ser inte att uppståndelsen kring viruset är överdrivet, utan tvättar sina händer extra mycket nu.

– Tvål och vatten är det bästa och det använder jag själv. Kanske lite extra just nu, säger hon.

Även Tomas Svensson är på besök i Kisa för dagen. Han håller med och tycker att utvecklingen är oroande.

– Det ska absolut tas på allvar. Jag gör vad jag kan för att hålla mig borta från att bli smittad, säger han.

I livsmedelsbutiken Coop i Kisa har man också märkt av oron. Tidigare i veckan beställdes ett 20-tal nya flaskor handsprit som tog slut inom en timme.

– Det har varit en markant uppgång under den senaste veckan. Vi har beställt mer men det är oklart när vi kan få hem det, säger Victoria Stridh, tillförordnad butikschef.

Coronaviruset har smittats till strax över 100 personer i Sverige på kort tid. Runt om i landet har bland annat flera skolor valt att hålla stängt på grund av att fall av coronavirus har bekräftats spridits till de områdena. I kommunhuset håller de sig informerade och uppdaterade i frågan.

– Vi följer alla rekommendationer från Region Östergötland och Folkhälsomyndigheten, och ännu är det inga direkta åtgärder som vi känner att vi har behövt vidta, säger Staffan Waldau Wass, säkerhetssamordnare på Kinda kommun.

Kinda följer råden och Staffan Waldau Wass nämner att om rekommendationerna ändras är de beredda att göra allt de kan.