– Vi är nöjda. Det är många personer som har lagt ner mycket jobb innan, bland annat för att preparera banan. Det är enastående att alla funktionärer ställer upp, ett 70-tal varje dag, och det ska de ha en stor eloge för, säger tävlingssekreteraren Ingvar Frodhe dagen efter tävlingshelgen.

Från tidigt på lördagsmorgonen till sent på söndagen var bataljerna många på MK Kindas folkracebana vid Tolvmannadalen. Den fjärde deltävlingen i folkraceserien M Limits Cup avgjordes först, sedan var det dags för Sparbanksracet. Alla heat, förutom finalerna, bestod av tre varv på den cirka 700 meter långa sträckan. Heaten, ja de ramades in av en publik på ungefär 400 personer under båda dagarna.

– Det är troligen det största antalet heat som vi har kört på en dag, men det gäller att hitta rätt balans och kunna genomföra tävlingen på ett bra sätt. Med ett stort startfält blir det mer jobb för funktionärerna, det är till exempel en jätteutmaning att hålla banan iordning under hela helgen, men där gjorde vi ett jättebra jobb, berättar Frodhe.

När det gäller de lokala prestationerna är det flera namn som sticker ut under båda dagarna, inte minst under lördagens M Limits Cup. Då tog Ydreföraren Rikard Svensson vinsten i seniorklassen samtidigt som Andreas Björklund, MK Kinda, kom tvåa. Kindajuniorerna Wilmer Westerling och Emil Arvidsson kom etta respektive tvåa i sin klass samtidigt som Malin Friberg, Ydre MK, och Ida Andersson, MK Kinda, tog varsin pallplats.