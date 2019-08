Polisen fick in en anmälan om bedrägeri under onsdagen. En äldre kvinna i Kisa fick ett telefonsamtal från en peson som uppgav sig ringa från hennes bank. Kvinnan ombads att knappa in sin kod till sitt bank-id.

- Personen i telefonen kom över en större summa pengar på det viset och vi vill varna för den här typen av bedrägeri, säger Torbjörn Lindqvist, vakthavande befäl hos polisen.

Polisen har hanterat flera liknande bedrägerier med samma modus nyligen men har lyckats få fast flera bedragare och sett en minskning av mängden anmälda brott av samma slag.

- Vi hoppas att det inte blir fler liknande brott igen. Banker ringer inte och ber om att man knappar in sin kod. Om någon ringer och ber om det är det en bedragare och man ska då avsluta samtalet, säger Torbjörn Lindqvist.

Polisen har upprättat en anmälan om bedrägeri.