– Visst hade vi kunnat fortsätta att lappa och laga det här taket, men vi alla var övertygade om att vi behövde säkra upp och se till så att det inte regnar in. Har man ett ordentligt tak kan man ligga lågt med det som är under och här på hembygdsgården har vi nästan 2 000 föremål som vi är väldigt rädda om, berättar Sören Pettersson, ordförande för Oppeby hembygdsförening, när vi träffas, mitt under dagsprojektet.

Bakom hans rygg fortsätter 14 av föreningens cirka 150 medlemmar att systematiskt sålla ut de tegelpannor som ännu är i gott skick. Arbetsstyrkan på taket släpper försiktigt ner teglet i en ränna samtidigt som arbetsstyrkan på marken är beredda att ta emot det.

Ordförande Sören Pettersson beskådar proceduren och säger:

– Det här känns jättebra, förstår du. Vi i föreningen är väldigt tacksamma för att vi har fått så stora bidrag. Jag, som ordförande, är också glad över uppslutningen här i dag. Vi kommer nog att bli klara fortare än beräknat.

De bidrag som föreningen har fått kommer från olika håll. Totalt handlar det om cirka 275 000 kronor, varav 85 000 har skänkts av föreningens medlemmar. De övriga summorna kommer från markägaren Svenska Riddarhuset, idéfonden på Kinda-Ydre Sparbank och länsstyrelsens kulturminnesfond.

– Totalt kostar takbytet ungefär 350 000, så resten får vi ta ur egen kassa, säger Sören Pettersson och avslutar:

– Vår stora uppgift som förening är ju att försöka behålla det här torpet i ett fint och bra skick, så nästa steg blir att rödfärga och måla hela husbeståndet, men det får vi ta nästa år.