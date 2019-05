– Det här är ett bra arbete för folkhälsan. När det gäller placeringen får man alltid titta på vilka som rör sig i området och om det kommer att nyttjas. Just det här känns som en välbesökt och bra plats, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L).

Under veckans nämndsammanträde var det just placeringen av det nya utegymmet som beslutades. I dialog med Södra Kinda PRO och Horn/Hycklinge IF har motionsspåret vid Hornåbergs camping pekats ut som en lämplig plats. Från början var det kultur- och fritidsnämnden som beslutade om investeringen, nu är det alltså samhällsbyggnadsnämnden som genomför den.

– Kostnaden för utegymment beräknas till 125 000 kronor. Tanken är att satsningen ska göras även i Kisa framöver, avslutar Österling.