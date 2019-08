Utställningen visas på Svalsjö Art Gallery i Svalsjö som drivs av paret Anna och Per Helldorff. Det tog sin början i och med att Per och hans konsertverk, en vridbar potatis i trä med lönnfack, blev utsedd till årets östgötska konsthantverk 2019. Det var Region Östergötlands kulturenhet som fått in flera ansökningar till att bli årets östgötska konsthantverk, men av alla så blev det Per Helldorffs träpotatis med lönnfack. Varje potatis är unik och i lönnfacket kan man även hitta en bit papper med ett recept på raggmunk.

– Det skulle vara något typiskt östgötskt och potatis tänkte vi skulle passa bra. Den här typen av verk där någonting som Per har gjort tidigare fast inte i just formen av en potatis, säger Anna Helldorff.

Efter att den vridbara träpotatisen fick den utmärkelsen valde Anna och Per att vidareutveckla kunskaperna kring potatis. Så sedan den 1 augusti pågår utställningen En hyllning till en älskad knöl. Där går det att kika närmare på detta hantverk som Per Helldorff har skapat, men utställningen innehåller mer än så. Där finns även en kulturhistorisk beskrivning om potatisen och hur den kom till Sverige. Dessutom sitter det bilder på väggarna som föreställer personer som har varit viktiga för potatisen.

– Det känns väldigt roligt, och det är alltid så när vi gör någon utställning att vi lära oss nya saker också, säger Anna Helldorff.

Ett exempel på fakta som redovisas i utställningen är att det var Eva Ekeblad som upptäckte potatisstärkelsen, och dess användningsområde, på 1700-talet. Därefter blev hon invald i Svenska vetenskapsakademin.

Vid invigningen i torsdags var det många besökare som var intresserade och ville veta mer. Här finns även att se en klassisk potatiskvarn. Med hjälp av den så mosade man potatisen eller gjorde stärkelse, vilket var vanligt förr i tiden.

Mitt i utställningsrummet så finns en båtformad skål som är fylld med Pers potatiskonstverk, och även om de är tillverkade i trä så är de till utseendet väldigt lik en potatis.

– Det tog omkring två månader att skapa alla 230 träpotatisarna. Träslaget som använts är lind eftersom den är väldigt formbar och lätt att skära i, säger Anna Helldorff.

Utställningen pågår under hela augusti på Svalsjö Art Gallery. Under Östgötadagarna i början av september kommer utställningen också att vara öppen.