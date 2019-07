Sedan 2013 har det anordnats årliga rockabillykvällar i Hornparken. För varje år som gått så har det vuxit och blivit allt mer populärt. Bakom evenemanget står föreningen Horn-Hycklinge IF och i år var det 720 personer som besökte, vilket arrangörerna känner sig nöjda med.

– Vi är jättenöjda med responsen som vi har fått de senaste åren och det verkar vara det här som ligger i tiden just nu, säger Christina Kallström, vice ordförande i föreningen.

Anledningen till att dessa rockabillykvällar kom till var för att arrangörerna märkte att det var allt färre som var intresserade av att besöka parken när det enbart var dansbanan som var attraktionen. När de nu har adderat bilarna så har de nått ut till en ny publik men ändå bevarat folkparkstemat. Besökarna kommer inte bara ifrån Kinda, utan även från orter som Linköping och Åtvidaberg bland annat.

Under kvällen kunde besökarna titta på veteranbilar och andra äldre modeller. Musiken är också en stor del av evenemanget där det fanns två scener öppna för kvällen. Den stora dansbanan intogs av bandet Dennis & the Rocktones som har besökt rockabillykvällen tidigare. Dessutom har de vunnit Country-SM i kategorin rockabilly så sent som 2018. Förutom dem så uppträdde även Leion och Kalle Sellbrink.

Lina Edgar har varit ansvarig för bokning av banden och känner sig nöjd med årets musikunderhållning.

– Vi är nöjda med de artister som vi har fått hit i år och i det stora hela är vi mycket nöjda med kvällen, säger hon.