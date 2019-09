Kinda-Ydre Sparbank delar ut 1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Kinda och Ydre.

Totalt skickades 44 ansökningar in till sparbanken, Drygt hälften 26, ansökningar, tilldelas bidrag ut fonden. De beviljade projekten är jämt utspridda i Kinda och Ydre kommuner och det är betydande belopp som har fördelats. De tre föreningar som beviljats mest pengar är Torpa AIS, 200 000 kronor, Hägerstad-Kättilstad Hembygdsförening, 150 000 kronor och Kinda Ridklubb, 140 000 kronor.

Föredelning av fondpengarna har varit ett gediget jobb för representanterna för den lokala bankens huvudmän, styrelse och medarbetare. Bedömningen av ansökningarna har gjorts utifrån tre kriterier: Det ska vara ett specifikt ändamål, det ska vara till allmännytta och utan personligt vinsintresse. De som ansökt ska kunna genomföra projektet själva.

– De projekt som beviljats pengar handlar till stor del om att utveckla ideella verksamheter och dess anläggningar.Jag ser fram emot att följa många nya och spännande projektarbeten som kommer att märkas och sätta fart på bygden, säger Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre sparbanks.

Fondpengarna delas ut i samband med att projekten genomförs. De 1,8 miljoner kronorna i Idéfonden är pengar utöver sparbankens vanliga sponsring av löpande aktiviteter.

Föreningarna som får bidrag: Torpa AIS 200 000 kronor, Hägerstad-Kettilstad Hembygdsförening 150 000, Kinda Ridklubb 140 000, Ydre Näringsliv 100 000, Hycklinge JUF 100 000, Rimforsa IF 85 000, Asby IF 75 000, Västra Ryd Sockenförening 75 000, Rydsnäs IF 70 000, OK64 Torpa 70 000, Horn/Hycklinge IF 67 000, Ydre Ridklubb 62 000, Kinda Golfklubb 60 000, Kinda Kanals Veteranbåtklubb 60 000, Hembygdsföreningen Ydregården 60 000, Asby Brygga Båtklubb 57 000, Tidersrums Hembygdsförening 56 000, Kisa Tennisklubb 50 000, Kisavägens Vattenförening Österbymo 50 000, Ydre Kulturcentrum 50 000, Ydrefors Samhällsförening 35 000, Kisa Båtklubb 35 000, Föreningen Klockargården 25 000, Södra Kinda Bygdegille 25 000, Hargsjöns Fiskevattenområdesförening 23 000 och Norra Vi Idrottssällskap 20 000.

Sparbankens utvecklingsfond, Idéfonden, kom till på initiativ av huvudmännen som representerar kunderna i Kinda-Ydre Sparbank.

– Sparbanken är en lokal bank som vill gynna utvecklingen av vår bygd, säger Johan Widerström.