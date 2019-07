– Det började 2001 när rock´n roll advokaten Anders Berglund var på plats vid nostalgimacken i Björkfors och lirade cd-skivor och berättade om artisterna som var stora på 1950- och 60-talen, säger BP-gubben Siewert Jonsson som bjuder in till en kväll i rock´n rollens tecken på fredag kväll.

– Efter ett par år med Anders Berglund gick vi över till liveband och sedan 2012 har det varit Vadstena-bandet The Hub Caps som stått på scenen, men i år blir det inte så, istället kommer Sandman Sisters från Stockholm och Get Back från Åtvidaberg, säger Siewert Jonsson.

Sandman Sisters, som startade som grupp i juni 2014, består av tjejerna Ylva Frimodig, Camilla Skantze och Malin Melin Carlsson. Trion har bland annat stått för underhållningen på Golden Hits och Wallmans nöjen.

– Det räcker inte bara med att sjunga 40- och 50-tals musik, utan det ska även vara mer fart och svenskt och till det även lite humor i showen. Nu har vi utvecklat ytterligare med låtar som vi älskar, säger Ylva Frimodig.

Bandet Get Back med kopplingar till Åtvidaberg presenter sin musik som gubbrock. Bandet, som föddes på 1960-talet och då spelade tillsammans med band som Hep Stars, Tages, Ola and the Janglers och Björn Skifs lirar idag mest på privatpersoner, men nu spelar de upp på Valö festplats.

– Det ska bli jätteroligt, säger Susanne Jonsson som arrenderar serveringen på Valö.