– Det blev en toppenkväll och alla verkade trivas. Bra sång och musik och ett riktigt hålligång under kvällen, säger Siewert Jonsson som arrangerad kvällen tillsammans med Susanne Jonsson som driver Valö Café.

Det var tredje sommaren som Rockabillykvällen var på Valö. Tidigare år har den varit vid nostalgimacken.

– Det är bättre här med dansbana och servering för mat och dryck, säger Siewert Jonsson.

|

– Det är sommarens absolut bästa kväll, det är toppen helt enkelt, utbrister Susanne Jonsson.

Under många år var det The Hub Caps som stod för rock´n rollen. Men efter ett sent återbud från bandet så var det Sandman Sisters från Stockholm och Get Back från Åtvidaberg som stod för det musikaliska.

– Vi har aldrig varit här tidigare, men jag har mina svärföräldrar inte så långt här ifrån. Det är en fantastisk plats att få sjunga på, säger Malin Melin Carlsson som är en av trion Ylva Frimodig och Camilla Skantze i Sandman Sisters.

Tjejgruppen bildades 2014 och deras förebilder är The Sandrew Sisters.

|

– Vi har tidigare alla tre jobbat för Wallman nöje, bland annat på Golden Hits i Stockholm, säger Malin Melin Carlsson.

Get Back från Åtvidaberg bildades på 1960-talet och har spelat med storheter som Hep Stars Tages och The Hollies.

|

– Det stämmer. Vi återuppstod med några nya gubbar i bandet för 15 år sedan. Det är första gången vi är på Valö, säger bandets frontfigur Roger Drejstam.