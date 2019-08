Både Kinda och Ydre ökade antalet invånare under årets sex första månader. Kinda ökade med 15 personer. Den siste juni var Kindaborna 9 930 personer. 49 barn har fötts under perioden och 46 personer har avlidet. 222 personer flyttade in till Kinda och 212 flyttade ifrån. Ydres befolkning var den 30 juni 3 783 personer, vilket är en ökning med 40 personer. I kommunen föddes 23 barn och 21 personer avled. Till Ydre flyttade 96 personer och flyttade ifrån kommunen gjorde 58 personer. I tre av länets 13 kommuner minskade invånarantal, Boxholm, Valdemarsvik och Åtvidaberg. Den sist juni var vi 462 997 östgötar, vilket är 1 414 fler jämfört med för ett år sedan.