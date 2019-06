Hösten 2018 gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag till Itsam att ta fram förslag och prioriteringar och plan för investeringar i utbyggnad av fiber och reinvesteringar under 2019. Nu har samhällsbyggnadsnämnden godkänt Itsam:s förslag.

– Det är väldigt positivt att vi nu har fått fram vilka områden som prioriteras och nu har vi att titta på vad vi får ut av de investeringsmedel som vi avsätter, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L).

Regeringens mål är att år 2020 bör minst 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Tre år senare är målet att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalité och 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Kinda kommun har tidigare tagit beslut om att investera fem miljoner kronor per år för att medverka och underlätta och stödja utbyggnaden och kommunens målsättning är att nå regeringens mål 2025. Kinda kommun ska även verka för att all bredbandsutbyggnad inom kommunen sker genom öppna och konkurrensneutrala nät.

Totalt har samhällsbyggnadsnämnden avsatt fem miljoner kronor i investeringsmedel för utbyggnad av fiber för bredband i Kinda kommun. Itsam föreslår att Kinda kommun prioriterar följande områden under 2019, vilka är Opphem, Oppeby Sätra, Norra Falla, Lottendal, Björkfors och Tallstigen i Rimforsa till en beräknad kostnad av drygt 3,6 miljoner kronor.

Itsam rekommenderar att Opphem-projektet delas upp i flera etapper med en första etapp under våren 2019 omfattande 2,5 miljoner kronor. Under våren 2019 föreslås även investeringar på 150 000 kronor för Oppeby Sätra, 10 000 kronor i Norra Falla och 100 000 kronor på Lottendal. Under hösten 2019 föreslås investeringar i Björkfors och på Tallstigen i Rimforsa till en kostnad på totalt 145 000 kronor. Totalt skulle investeringarna under 2019 leda till att 3,6 miljoner kronor av kommunens fem miljoner kronor i investeringsmedel är uppbokade och att resterande 1,4 miljoner kronor behålls för oplanerade samförläggningar.

– Itsam har hjälpt oss med tätbebyggande områden och hur hög anslutningsnivån är och hur man kan få ut så mycket bredband som möjligt för varje skattekrona. Det är den bedömningen som ligger till grund, säger förvaltningschef Bita Almasian.