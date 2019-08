– Det blir bara roligare och roligare för varje år, gästerna kommer tillbaka och jag lär känna bygden allt bättre. Jag skulle nästan vilja skriva ett kontrakt på tio år nästa gång. Det är en önskan jag har om jag bara får fortsätta att vara frisk, säger hon när vi slår oss ned vid ett bord på den soliga Björkforsön.

Det är mycket som har hänt sedan Susanne Jonsson, efter en innehållsrik karriär inom så väl restaurang- som hotellbranschen, bestämde sig för att arrendera Valö Café av Björkfors GoIF. Till en början hade hon två anställda, i år hade hon 16 stycken. Till en början sålde hon närmare 500 hamburgare på en säsong, i dag är samma siffra cirka 3 000. När det kommer till antalet räkmackor, ja då har siffran tredubblats.

– Jag visste ju egentligen inte riktigt vad jag gav mig in på och givetvis var det en utmaning. Nu, efter fem år, känner jag att jag har vuxit in i det, både när det kommer till verksamheten och all utrustning, men också personligen. Jag lever verkligen med det här stället, säger kaféarrendatorn.

Under stora delar av säsongen, med start omkring midsommar, är Susanne Jonsson på plats vid kaféet uppemot tolv till 14 timmar varje dag. På vinterhalvåret, då ägnar hon sig åt förberedelser och att vila upp sig.

– Ja det är verkligen intensivt, man klarar av det under en period men ett helt år hade aldrig fungerat. Jag brukar säga att jag hinner med sex månaders arbetstid på fyra månder, berättar hon och fortsätter:

– Under de senaste två åren är det här det enda jag ägnar mig åt. På vintertid tar jag igen allt det som jag inte hinner med på sommaren, och så försöker jag leva väldigt billigt. Jag är glad så länge jag kan leva på det här, men det hänger givetvis på bra somrar.

Den förra säsongen beskrev kaféarrendatorn som den bästa hittills, när närmare 6 000 räkmackor såldes. Om cirka tre veckor, den 8:e september, är ytterligare en säsong till ända.

– Jag upplever säsongen som att det till och med har varit bättre i år än förra året. Det verkar som att gästerna i större utsträckning kommer hit för att äta varm mat. Förut var det vanligare att gästerna kom hit för att ta en fika.

Till nästa säsong hoppas Susanne Jonsson på en utbyggnad av kaféet, dels för att förbättra arbetsmiljön, men också för att kunna satsa på glass med inspiration från Smultronstället i Söderköping.