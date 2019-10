Kisa syförening har haft regelbundna träffar i Sockenstugan sedan 1969, och genom åren har träffarna alltmer handlat om att ses och umgås, än att sy.

Dagen inleddes med att föreningens ordförande Gunnel Laine hälsade alla välkomna och berättade om några favoritminnen från sina år inom Kisa kyrkliga syförening.

– Det är roligt att vi kan ses och vara sociala med varandra. Det är jätteroligt, säger Gunnel Laine.

Kisa pastorats kyrkoherde Jörgen Sundeborn tog sedan över och tillsammans med föreningens 23 medlemmar sjöng de två psalmer. Därefter delade han ut en liten gåva till medlemmarna som församlingen bidragit med. Det var en liten ikon som är tillverkad i Betlehem. Efteråt bjöds det på mat för alla som var på plats i Sockenstugan.

Kisa kyrkliga syförening gör ett stort arbete med att samla in pengar till välgörande ändamål. Genom bland annat arrangemang som våffelaftnar och bössinsamling på julskyltningen, har de skänkt pengar till Världens barn och vissa fadderprojekt. Men det är genom föreningens årliga vårauktioner som de har samlat in mest pengar. Sedan starten 1969 har de samlat in cirka 700 000 kronor endast genom auktionerna, vilket Gunnel Laine tycker är mycket glädjande.

– Det känns helt fantastiskt att vi har lyckats få in så mycket pengar som har kunnat gå till bättre behövande, säger hon.

Pengarna har skänkts till kyrkans internationella arbete för att hjälpa personer som behöver det.