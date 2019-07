Under sommaren och semesterperioderna får handlare och företag ersätta den ordinarie personalen med sommarvikarier. Det varierar bland näringsidkarna i Kinda om hur enkelt eller svårt de har haft det med att fylla sina platser under semestertiderna, och dessutom märker en del handlare att antalet ansökningar har minskat ordentligt på bara några år.

En av de affärer som har haft det svårt i år är Ica Vahlströms i Horn.

– Det satt långt inne i år. Det var inte lätt men till slut så fick vi ihop tillräckligt med sommarpersonal, säger butiksansvarige Jimmy Melkersson.

Han tror att anledningen till det minskande antalet ansökningar beror på att fler prioriterar att vara lediga. Fler och fler kommer också med önskemål om att inte jobba hela sommaren, utan vill vara ledig under den mest intensiva perioden i juli. Det är en bild som delas av Leif Johansson som driver Hemköp i Kisa. Till skillnad från Ica i Horn så upplever inte Leif Johansson att antalet sökande sommarjobbare har minskat, men vissa nöjer sig inte med att endast vara ledig i början och slutet av sommaren.

– Vi försöker möta de sökandes önskemål om det går, säger han.

På klädaffären Sandströms mode i Kisa har de också märkt en minskning av folk som vill sommarjobba.

– Det har verkligen blivit svårare med åren, förr kom det många personer som spontant frågade om sommarjobb, men det har avtagit mycket, säger Susanne Pettersson på Sandströms mode.

Hannah Andersson är sommarvikarie på Sandströms och det här är hennes första sommar på affären. Hon säger att det här inte var hennes förstahandsval, men när hon sedan sökte som butikspersonal på Sandströms så blev hon väldigt nöjd med det.

– Jag tänkte att jag måste jobba någonstans, så då frågade jag här och de behövde sommarvikarier och det tyckte jag var jättebra, säger Hannah Andersson.

Det är inte alla som har en negativ trend gällande ansökningar om sommarjobb. Rimaster i Rimforsa och Horn säger sig ha ett jämnt flöde av ansökningar och har inte märkt av någon större skillnad under de senaste åren. I år har de tagit in mellan tio och 15 personer för att täcka upp för den ordinarie personalen under sommaren.

– Det har flutit på bra och inga problem med att tillsätta sommarvikarier, säger Linda Carlsson på Rimasters personalavdelning.