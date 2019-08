Larmet om den befarade branden kom vid 12.30-tiden på fredagen. En tjutande brandvarnare och röklukt fick grannar att larma. Boende i lägenheten var inte hemma och räddningstjänsten fick ta sig in i lägenheten via en stege upp till bakongen. När de kom in visade det sig handla om en torrkokning.

– Vi valde den här gången att ta balkongvägen in, säger räddningsledare Ulf Jonsson.

Insatsen är snart klar.

– Nu ventilerar vi bara lägenheten.