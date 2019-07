Rimforsa Bio fortsätter sin satsning på gratisevenemang i form av utomhusbio. I år blir det femte gången som utomhusbio arrangeras och det sker vid Åsundabadet i Rimforsa den 26:e juli. Det arrangeras vartannat år som en avslutande del av Amerikaveckan och den här gången har de valt att visa filmen Mamma Mia: Here We Go Again från 2018.

– Det är en film som vi har valt eftersom vi tror att många uppskattar den, säger Per-Olof Jonsson, ideellt arbetandes för Rimforsa Bio.

Det är Rimforsa Bio, med stöd av kommunen som står bakom arrangemanget. För att få tag på den utrustning som krävs för att sätta upp en bioduk och annan teknik utomhus, så har de tagit hjälp av en extern aktör från Norrköping.

I och med att evenemanget sker utomhus så är det vissa väderfaktorer som de hoppas på. Dels att det ska vara mörkt och därmed är tiden för filmens början inte bestämd på förhand, men även att det är fritt från regn och annan nederbörd.

Att få hela evenemanget att gå runt är alltid något som de brottas med. Ofta har de fått täcka upp med flera tusen kronor ur egen ficka, men i år har finansieringen från sponsorer varit mycket stor och då har arbetet underlättats ordentligt.

– Kinda kommun har varit väldigt stöttande och hjälpt oss mycket att göra det möjligt. Sedan är det flera företag som skänker pengar också och det är jättepositivt, säger Måns Borgny, också ideellt arbetandes för Rimforsa Bio.