Hundratusentals personer har anslutit sig till klimatmanifestationer och strejker på platser runt om i Sverige och i resten av världen under fredagen. Dagen utgör kulmen på den vecka av global klimataktivism som inleddes med skolstrejker över hela världen den 20 september.

Till fredagens strejker har rörelsen Fridays for future för första gången uppmanat vuxna att engagera sig.

Kristina Mattsson, 59 år, är en av de som gett sig ut för att demonstrera i Stockholm.

Frågan har dumpats på ungdomarna, nu har de tryckt ut mig på gatan, säger Kristina Mattsson till TT.

Hon säger att det är viktigt att få i gång klimatomställningen.

Jag står bakom Greta Thunbergs uppmaning att lyssna till forskningen.

"Alla för klimatet"

I Stockholm uppskattar arrangörerna att 60 000 personer deltar i demonstrationen. Sophia Axelsson, en av arrangörerna, säger att dagens aktion handlar om att bredda rörelsen.

I dag ansluter de vuxna till oss och hjälper oss att göra våra röster hörda. Budskapet är alla för klimatet, säger hon.

Demonstrationen i Stockholm innehåller bland annat liveuppträdande med världsstjärnan Robyn. Och vid 14.30-tiden var det packat med folk framför scenen i Kungsträdgården.

På platsen ropar publiken slagord och jublar.

Internationell solidaritet, vi har bara en planet, skanderar folkmassan.

Många av demonstranterna har med sig plakat.

”Jag vill ha en framtid att plugga för”, lyder en av skyltarna.

”Striking for those who can’t”, en annan.

"Ingen kan göra allt"

En av demonstranterna är Christofer Brugge som har tagit med sig sin son och dotter.

Det är viktigt att komma hit för mina barns skull, för deras framtid. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, säger Christofer Brugge.

Sonen Sebastian håller med. Han tror också att hans lärare har överseende med att han inte är i skolan i dag.

Jag hoppas att de inser att det är för en bra sak, säger han.

I regniga Göteborg gick starten för demonstrationen vid klockan 15. Där har ett stort antal demonstranter – med ungefär lika många paraplyer – samlats i Bältesspännarparken.

Det är stor uppslutning trots spöregnet. Nyss spelade slagverkare och slagorden börjar höras, säger Jens Millkrantz, en av demonstranterna.

Han är på plats för att vetenskapen är entydig.

Vi har inte tid att tjafsa mer om huruvida klimatförändringarna händer eller ej, det är ett faktum. Nu gäller det bara att trycka på för systemskifte.

Hejdar trafik

I Umeå gick startskotten för demonstrationen redan vid 11.30. Exakt hur många som deltar där är oklart, enligt polisen. Men när demonstrationståget passerade genom centrala Umeå hejdades trafiken.

Även i Malmö har demonstrationen pågått sedan 12-tiden. Där har bland annat Amelia Klow Rosenlund och Madeleine Horvath valt att demonstrera i stället för att närvara på den folkhögskola de går på.

Vi har samlat de flesta på vår folkhögskola för att komma hit och strejka, säger Horvath.

Polis på plats i Malmö uppskattar deltagarantalet till 800 personer.