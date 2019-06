Tillslaget gjordes på tisdagen av federala amerikanska myndigheter och kokainet låg i sju containrar i ett fraktfartyg, skriver tidningen The Philadelphia Inquirer.

Fartyget var på väg mot hamnar i Europa efter att tidigare ha varit i Chile, Panama och Bahamas. Flera medlemmar i besättningen har gripits och delgivits misstanke, säger en talesperson för den nationella åklagarmyndigheten.

Åklagaren William M McSwain skriver på Twitter:

"Det här är ett av de största beslagen i Förenta staternas historia. Denna mängd kokain kunde ha dödat miljoner – MILJONER – människor".

För bara tre månader sedan gjordes det dittills största beslaget av kokain i Philadelphias hamn, när 823 kilo av drogen hittades på ett fartyg som varit i Guatemala och var på väg till Nederländerna. Inga gripanden gjordes i det ärendet.

Även i New York och New Jersey har mycket stora kokainbeslag gjorts under senare tid.