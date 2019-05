Folkets klimatmarsch har hållits flera gånger sedan 2015. Senast, i september, deltog runt 15 000 personer i Köpenhamn. Nu kom över 40 000, enligt Berlingske.

Tidningens utsände rapporterar entusiastiskt att den 16-åriga svenskan "möttes av en respekt och lyhördhet som normalt bara tillerkänns rockstjärnor och statschefer".

I folkhavet på Christiansborgs slottsplats syntes banderoller med texter som "Greta säger det", "Greta for president" och "I want you to panic", det sistnämnda ett av svenskans mest framlyfta citat.

Dissade slogan

I tio minuter talade hon – på engelska – till de klimatengagerade danskarna.

Det ska talas med större allvar om klimatet. Men ord är inte tillräckligt, det behövs handling bakom orden.

Greta Thunberg köper inte samhällstoppars fina ord om hur de agerar mot klimathotet. Som exempel tog hon upp en lokal slogan om att Köpenhamn ska vara koldioxidneutralt 2025:

Det låter ju bra, men när koldioxidneutral inte inkluderar transport, handel, mat, flyg och sjöfart, så betyder det i verkligheten inte så mycket.

Vi ska hantera ett nödläge som ett nödläge. Vi måste tänka helt annorlunda, sade Greta Thunberg.

Viktigast för alla

Förutom i Köpenhamn hölls klimatmanifestationer i elva andra danska städer på lördagen. Intresset rimmar väl med vilken fråga de danska väljarna anser är viktigast inför folketingsvalet den 5 juni.

För första gången anser väljare att klimatet är den viktigaste frågan i ett val, säger Kasper Møller Hansen, professor i statsvetenskap vid Köpenhamns universitet, till TT.

I januari visade mätningar, gjorda på uppdrag av nyhetsbyrån Ritzau, att främst unga väljare ansåg att klimatet var den viktigaste frågan. På senare tid har ämnet hamnat högst på dagordningen i alla åldersgrupper, berättar Møller Hansen.

TT: Vad är orsaken?

Det har blivit synligt för många att klimatet är i förändring. Vi ser att isarna smälter och att det är mer extremt väder på många ställen i världen. Det gör det begripligt för många människor.

Känner igen sig

Sedan har vi naturligtvis Greta Thunberg, som har satt upp det på den politiska dagordningen. Det påverkar särskilt de unga, konstaterar Møller Hansen.

Han får medhåll av Amalie Lund Michaelsen, kontaktperson i Folkets klimatmarsch:

Greta Thunberg är en symbol och en talesperson för klimatfrågan. Hon får ju tala med regeringschefer och ledare för världsorganisationer. Många unga danskar kan känna igen sig i det som hon lyfter fram och talar om, och många äldre ser sina barnbarn i henne.

Normalt ligger invandring och integration högt upp bland de viktigaste frågorna hos danska väljare, men enligt den aktuella mätningen rankas det ämnet som nummer fyra just nu. I stället är det välfärdsfrågor som sjukvård och pensioner som gör klimatet sällskap i toppen.