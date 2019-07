Vid 17.39 kom larmet om att en brand brutit ut i ett flerfamiljshus i Eksjö. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen där man möttes av en fullt utvecklad brand i en byggnad med ett tiotal lägenheter.

Under kvällen arbetade 30-35 brandmän på platsen och vid 23.30-tiden var branden släckt.

– Det är nedsläckt kan man säga. Vi håller på med att leta glödhärdar på vinden men branden är under kontroll. Vi kommer att ha fyra enheter kvar under natten för att hålla koll och fortsätta leta glödhärdar. Förmodligen kommer vi att kunna lämna över till fastighetsägaren under morgonen, sade Jörgen Franzén, räddningsledare vid räddningstjänsten Eksjö.

I samband med branden evakuerades boende i byggnaden samt boende i två intilliggande byggnader till en frikyrka i närheten. Räddningstjänsten gick även ut med ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) under kvällen där personer i området uppmanades att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.

Ingen person ska ha skadats i branden men fastigheten har inte gått att rädda.

– Taket har rasat in på vissa ställen och det som inte har brunnit har vattenskadats. Det är inte mycket som har gått att rädda, sade Jörgen Franzén.

Polisen har varit på plats och bistått räddningstjänsten med evakuering av boende. Man misstänker att branden är anlagd.

– Vi har inlett en förundersökning om mordbrand. Det fanns en spridningsrisk och det finns anledning att anta att den är anlagd, sade Joel Gerdin, regionvakthavande befäl vid polisregion Öst vid 00-tiden.

När räddningstjänsten har avslutat sin insats kommer polisen att spärra av platsen för en teknisk undersökning.