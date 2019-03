Det här är min slutsats: Om regeringen önskar att lägga fram ett nytt förslag som inte är detsamma, eller inte i närheten av detsamma som förslaget som underhuset förkastade den 12 mars, så skulle det vara i sin ordning, sade Bercow på måndagen.

Med de välformulerade orden sänkte han den redan pressade Theresa Mays hopp om att – bland annat genom att påtala risken för rejält förlängda utträdesförhandlingar med EU – få över så kallade ärkebrexitörer på sin sida och ändå få igenom sitt kritiserade avtal. Nu svävar Storbritannien ånyo i ovisshet om hur skilsmässan från unionen ska gå till, eller ens om den blir av.

Ris och ros

För den som gillar politisk action har brexitdebatterna i det brittiska parlamentet de senaste månaderna varit rena julaftonen. Gång på gång har regeringen, oppositionen och den interna oppositionen i regeringspartiet tjoat och ryat åt varandra – men utan att knappt för ett ögonblick frångå sin nästan överdrivna hövlighet.

Och allt sker under översyn av en talman som med ett ständigt återkommande rop på ordning – order! – ser till att ingen talar i mun på någon annan.

56-årige John Bercow har lett underhuset sedan 2009 och länge varit välkänd på hemmaplan för sitt sätt att hålla i debatterna. Under brexitdiskussionen har han klivit fram ytterligare.

Det har resulterat i både ris och ros.

"Djävulens talman"

Tidigare i år var främst brexitanhängare ilskna över vad de ansåg var ett inlindat stöd till EU-anhängarna från talmannens sida.

"Fel man i stolen vid det här avgörande tillfället", beklagade tidningen Daily Telegraph, sedan Bercow frångått sedvanlig kutym och låtit parlamentet rösta om hårdare krav på regeringen.

"Denne själviske kråmande sprätt har skamlöst satt sin egen antibrexitagenda i första rummet", rasade Daily Mail. Tidningen The Sun ordlekte i klassisk stil genom att kalla Bercow för "speaker of the devil" – djävulens talman.

Efter måndagens smäll mot Mays plan fick talmannen dock beröm av flera ärkebrexitörer, eftersom han agerade emot regeringens kritiserade utträdesavtal. Bland annat Jacob Rees-Mogg, ordförande för brexitförespråkargruppen ERG i Mays eget Konservativa parti, som tidigare rapporterades ha varit på väg att ställa sig bakom utträdesavtalet av rädsla för att förlora brexit helt, jublade.

Låt mig få säga hur förtjust jag är över att ni har beslutat att följa prejudikat, tackade han Bercow i parlamentet.

Talmannen själv har betonat att hans uppgift är att bevaka även oppositionens intressen och låta olika sidor komma till tals.

Inte adlad?

Bercow har en huvudroll i brexitdiskussionen eftersom det är han som väljer vilka förslag som tas upp till omröstning. Sedan i januari har en lång rad sådana passerat genom kammaren, om allt från att kräva förlängd förhandlingstid med EU till att organisera en ny folkomröstning om brexit eller låta parlamentet ta över hela processen.

Vilka förslag Bercow väljer har stor betydelse, även för honom personligen. Elaka tungor har gjort gällande att Konservativa partiet i protest mot Bercows agerande i brexitdebatten inte tänker stödja ett adlande av honom när han avgår, vilket annars är kutym för talmän i underhuset.

Jag kan inte tänka mig att vi kommer att se välvilligt på någon som fifflat med procedurer som gällt i hundratals år, säger en regeringskälla till BBC.

Enligt tidningen The Guardian har det i sin tur fått Bercow att fundera på att skjuta på sin planerade avgång i sommar, fram till nästa valår, 2022.

Själv vill han gärna ses som en förnyare.

Om vi bara gör som förut kommer ingenting någonsin att förändras, förklarade talmannen efter ett av sina omtvistade beslut i underhuset.