Van der Bellen entledigade regeringen vid lunchtid på tisdagen, efter att förbundskansler Sebastian Kurz förlorat en misstroendeomröstning i parlamentets underhus.

Det är första gången i republikens historia som en regering fälls genom misstroende, och den dramatiska vändningen markerar också slutet på en era. Kurz konservativa ÖVP har nämligen, i olika konstellationer, styrt Österrike i mer än 32 år.

Avgick efter skandal

Direkt efter entledigandet bad presidenten ministrarna att fortsätta sitt arbete i väntan på att en övergångsregering kan komma på plats. Undantaget är jobbet som förbundskansler – det sköts tills vidare av den tidigare finansministern och vicekanslern Hartwig Löger, som tog över efter Heinz-Christian Strache, som i sin tur avgick till följd av den så kallade Ibiza-affären.

Strache utlöste en regeringskris sedan tyska medier publicerat en smygfilmad video från Ibiza sommaren 2017, där han sågs diskutera med en kvinna han trodde var släkting till en rysk oligark bland annat hur det skulle gå att ta kontroll över en av Österrikes största tidningar.

Ska bilda övergångsregering

De kommande dagarna väntas presidenten hålla samtal med de tre stora partierna ÖVP, SPÖ och FPÖ för att forma en övergångsregering som kan accepteras av nationalrådet.

Först ska Van der Bellen hitta en ny kansler som kan leda regeringsarbetet fram till det sedan tidigare planerade nyvalet i höst. Något datum är ännu inte satt, men troligen blir det i september.

Tänkbara kandidater är bland andra Dieter Kandlhofer, hög tjänsteman i förbundskanslerns kansli, eller Gerhart Holzinger, tidigare chefsdomare i författningsdomstolen, spekulerar Die Presse. Ännu en möjlig Kurz-efterträdare är EU-kommissionären Johannes Hahn, som i helgen siktades då han var ute och promenerade med Van der Bellen.

Vengaboys i Wien

En annan hållpunkt av det mer kuriösa slaget inträffar på torsdag, då den nederländska eurodancegruppen Vengaboys uppträder utanför förbundskanslerämbetet i Wien, vid en av de "torsdagsdemonstrationer" som hållits sedan FPÖ bjöds in till regeringen.

Bandets 90-talshit "We're going to Ibiza" har blivit ett soundtrack till skandalen kring Heinz-Christian Strache, och har seglat upp på första plats på den österrikiska Itunes-listan.