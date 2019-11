Brott En kvinna i 40-årsåldern åtalas vid Varbergs tingsrätt för koppleri. Hon har på olika sätt handlat så att en annan kvinna kunnat sälja sexuella tjänster mot ersättning.

Polisen slog till mot kvinnans företag i september förra året. Polisen hade då fått tips om att kunder som besökte kvinnans verksamhet erbjöds sexuella tjänster. Spaningsarbetet, som varade i tre månader, visade att företaget tagit emot över 40 kunder, skriver Hallands Nyheter.

Den åtalade kvinnan har via sociala medier bjudit ut den andra kvinnan och bokat träffar för sexuella tjänster. Hon har dessutom upplåtit rum och tillhandahållit förbrukningsmaterial. Verksamheten har skett under anställningsliknande former.

Verksamheten har åtminstone pågått under knappt fyra månader i en stad i Halland. Kvinnan förnekar brott.

Samtidigt åtalas fyra män för köp av sexuella tjänster. De har under förra året vid ett eller flera tillfällen köpt sexuella tjänster mot ersättning. Samtliga fyra erkänner brott.