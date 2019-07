Enligt Liberalernas gruppledare i riksdagen Johan Pehrson är det ett helt nödvändigt, men inte så dramatiskt, steg att ta för L.

Arbetsbelastningen är så omfattande att vi behöver de här resurserna. Vi behöver de här förstärkningarna, säger Pehrson till TT.

De fem ska bygga upp ett samordningskansli inom Regeringskansliets väggar. Deras främsta uppgift blir att följa upp det så kallade 73-punktsprogrammet. Programmet, också kallat januariöverenskommelsen, är grunden för Socialdemokraternas och Miljöpartiets samarbete med L och C. De fem tjänstemännen ska också hålla koll på budgetförhandlingarna.

Ger verktyg

Det här ger oss bättre förutsättningar att kunna leva upp till 73-punktsprogrammet, säger Pehrson och tillägger att det också ger L verktyg att se till att regeringen följer det.

Liberalerna har inlett rekryteringen av de fem politiskt anställda, som ska vara på plats den 15 augusti. De blir formellt anställda av regeringen och kostnaden för dem faller inte på Liberalerna, den tas på regeringens konto.

När januariöverenskommelsen förhandlades erbjöds C och L att placera politiskt anställda i Regeringskansliet, men båda avböjde.

Nu har Liberalerna kommit tillbaka, säger Annelie Karlsson, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen.

Hon tycker att det är rätt tänkt av L att plocka upp erbjudandet igen.

Det underlättar när vi ska genomföra januariavtalet, säger Karlsson.

Enligt henne är fem anställda en rimlig arbetsstyrka för att kunna följa upp avtalet. Kostnaden för den ska rymmas inom budgeten för Regeringskansliet.

C vill inte

Centerpartiet tänker inte följa Liberalernas exempel, enligt uppgift från C. Så sent som under Almedalsveckan fick Centerledaren Annie Lööf frågan om hur partiet tänker göra.

Vi har väldigt bra tjänstemän i Centerpartiets riksdagslokaler och vi vill att hela vår riksdagsgrupp ska vara med och förhandla med regeringen, sade Lööf i en intervju med Dagens Nyheter.