Från brexitfronten hördes inget nytt när de 27 kvarstannande EU-ländernas brexitansvariga ministrar träffade chefsförhandlaren Michel Barnier i Bryssel på måndagen.

Förhandlingarna har inte brutit samman. Man fortsätter trots att man hållit på i princip dygnet runt i tre dagar. Det finns fortfarande en möjlighet att nå ett resultat och det är det vi hoppas på. Men det är väldigt svåra förhandlingar, berättar Ann Linde efter mötet.

Enligt EU-ministern har framsteg gjorts, även om hon inte vill gå in på några detaljer. Gränsproblematiken mellan Irland och Nordirland återstår dock att reda ut.

Det finns frågor som var olösta som nu är lösta, men Irlandsfrågan är inte utlöst ännu och det är avgörande naturligtvis. De principer som (EU:s chefsförhandlare Michel) Barnier har fått av oss gäller fortfarande: man ska inte ha en hård gräns på Irland och man får inte se till att den inre marknadens integritet störs, berättar Linde i Bryssel.

May i regeringsmöte

Varje dag är just nu viktig i sökandet efter en uppgörelse. På tisdagen ska Barnier informera EU-kommissionen om läget i förhandlingarna. I London väntas under tiden premiärminister Theresa May samla sin regering till sammanträde.

Det här är helt klart en väldigt viktig vecka för brexitförhandlingarna. Båda sidor har verkligen intensifierat sitt engagemang, säger Irlands utrikesminister Simon Coveney på väg ut från EU-mötet i Bryssel.

Men om någon lösning är i sikte vågar han knappt sia om.

Vi måste ge dem tid och utrymme för att avsluta jobbet. Vi får vänta och se vart det tar vägen.

Pressad premiärminister

Medan de 27 kvarstannande EU-länderna fortsatt är eniga i sin syn på hur förhandlingarna ska gå till och vilka villkor som ställs ser det betydligt mer spretigt ut på brittiskt håll.

May ansätts hårt såväl inom regeringen och det egna Tory-partiet som från oppositionen i Labour.

Avhoppade Tory-ministrar som Boris Johnson och Justine Greening kritiserar skarpt tanken på att låta Storbritannien tillfälligt kvarstå i EU:s tullunion i väntan på en annan framtida lösning.

Det vore den värsta av alla världar. Det skulle lämna oss utan inflytande, med mindre kontroll över de regler vi måste följa, säger Greening i en intervju med BBC.