Lejonfastigheter ska under tisdagen bygga på paviljongen vid Katedralskolan med en extra våning. För att få plats har en fil på Östgötagatan stängts av. Trafiken leds under tiden om runt Katedralskolan, via Berzeliigatan. Men den som har möjlighet rekommenderas att välja en annan väg, särskilt under rusningstid.

Om allt går som det ska blir arbetena klara senare under tisdagen och trafiken kan då släppas på igen.