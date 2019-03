Det var när första divisionen på Skånska flygflottiljen, F 10, ombeväpnades från ASJ 37 Viggen till Jas 39 Gripen som ett Viggenplan målades i divisionens röda färg och förseddes med divisionens emblem – ett vitt spöke. Längs flygplanskroppens långsidor står följande skrivet: "The show must go on".

Stridsflygplanet, som går under namnet Johan röd, flög för sista gången vid en flyguppvisning i juni 2001. Därefter hamnade planet utanför Flygvapenmuseum i Malmslätt. Numera står planet, som förlorat mycket av sin forna glans, utanför Teknikens och sjöfartens hus i Malmö. Men nu är det klart att planet ska vidare till Stenbäcks flygmuseum i Skurup.

– De senaste åren utanför Sjöfartsmuseet har inte varit så muntra eftersom underhållet har släpat efter och den röda färgen övergått i mossgrön. Flygvapenmuseum har fått en hel del hårda ord från Viggenentusiaster. Därför känns det helt underbart att Stenbäcks flygmuseum övertar stafettpinnen och jag vet att de kommer att ge ikonen Johan röd all den kärlek som flygplanet behöver, säger Torsten Nilsson, chef för samlingsenheten på Flygvapenmuseum, i en kommentar.

Johan röd kommer att demonteras och flyttas till sin nya plats i maj eller juni. Sedan väntar en ny målning.

2012 fick Flygvapenmuseum kritik för att ha skrotat den första prototypen av Viggen. Anledningen var att planet var i så dåligt skick att det inte gick att rädda.