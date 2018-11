Lundgren föddes under enkla förhållanden i Vårdnäs. Blott femton år gammal blev han betjänt på Västerby herrgård hos greve Melker Falkenberg, som sedermera blev fideikommissarie på Brokind.

Efter att ha under några år därefter haft en kontorstjänst vid Högsjö bruk i Vingåker tog Lundgren 1879 värvning vid Andra livgrenadjärregementet, då ännu med bas på Malmen. Vid sidan om sina uppgifter som underofficer arrenderade Lundgren på 1880-talet en bondgård i Vårdnäs.

Han gifte sig 1889 med Jenny Jakobsdotter från Ulrika. När hennes far avled 1890 övertog de hennes barndomshem, Kottebo Västergård invid sjön Drögen. Strävsamt arbete gjorde att de båda kunde bygga upp ett kapital tillräckligt för att år 1900 köpa en lite större gård i Ubbarp sydost om Mantorp.

Lundgren avancerade 1904 till fanjunkare. Han begärde avsked från det militära 1913.

Redan 1905 lämnade Lundgren livet som lantbrukare och flyttade med sin familj in till Linköping. Efter att under några år ha hyrt olika bostäder kunde familjen Lundgren hösten 1913 flytta in i det egna hemmet på Storgatan 94.

På 1940-talet kallade de sina fem rum för herrummet, förmaket, salen, säng- och jungfrukamrarna. I salen fanns ett matbord med tillhörande 12 stolar.

Efter pensioneringen var A J Lundgren aktiv i Röda korset. Han var dessutom biträdande syssloman vid lasarettet under åren 1918-26, vilket sammanföll med en kraftig expansion av sjukhuset. Paret Lundgren bekostade upprepat under mellankrigsåren kläder till fattiga barn i sina respektive barndomssocknar, Vårdnäs och Ulrika.

Jenny och A J Lundgren fick fem barn. Dottern Elsa dog endast 13 år gammal redan 1907. Officersaspiranten Emil, den yngsta i syskonskaran, var 19 år gammal när han 1920 dog i blodförgiftning.

Det åldrande paret Lundgren drabbades 1941 på nytt av sorg. Då avled dottern Gerda 48 år gammal i cancer. Gerda, som bodde i föräldrahemmet, var handarbetslärarinna vid folkskolorna i Linköping.

A J Lundgren avled 85 år gammal 1945. I dödsrunan beskrevs han som en rakryggad hedersman med gott hjärta, praktisk läggning och fast vilja.

Något år efter makens bortgång flyttade Jenny Lundgren till Hjälmsätters ålderdomshem. Där avled hon 95 år gammal 1954. Hon hade då även fått uppleva att näst äldste sonen Henning, som var officer, gått bort. Det var bara Erik, äldst i syskonskaran, som överlevde modern. Erik var postmästare i Stockholm.

