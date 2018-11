Vid 17.30-tiden den 15 september i år bestämde sig en polispatrull för att kontrollera en bil på Nya Tanneforsvägen. Bilen var anmäld stulen. 40-åringen som körde den stulna bilen hade dock ingen lust att stanna.

– Det blev fel i huvudet, jag skulle stanna men det blev gas. Det kändes som tv-spel, skulle mannen senare säga i polisförhör.

40-åringen började i hög hastighet köra mot de centrala delarna av Linköping. Mannen körde i upp till 100 kilometer i timmen och passerade flera oskyddade gångtrafikanter och cyklister. 40-åringen körde i hög hastighet in på Drottninggatan utan att inse att vägen längre fram var avstängd med betongblock vid kvarteret Eddan. För att undvika en kollision svängde 40-åringen vänster och körde in i en lyktstolpe. De efterföljande poliserna rusade ut ur bilen och kunde gripa den narkotikapåverkade 40-åringen.

Under rättegången i Linköpings tingsrätt uppgav en av poliserna som var inblandade i efterföljandet att det var den mest vårdslösa körning han upplevt under sina tio år som polis. 40-åringen påstod själv under rättegången att han hade kontroll över färden.

Tingsrätten dömer 40-åringen för grov vårdslöshet i trafik, olovligt brukande, olovlig körning, ringa narkotikabrott samt rattfylleri. Straffet för 40-åringen – som även döms för en rad andra brott – blev fängelse i sex månader.