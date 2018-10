Till en början var den placerad vid Tinnerbäckens utlopp, men när Drottningbron byggdes i slutet av 1940-talet så flyttades färjan längre bort från centrum, i höjd med Frejagatan i Hejdegården och Pumpgatan i Tannefors. Det är där den här Correnbilden togs i juli 1956 och som synes var färjeläget ett populärt tillhåll för barnen i området.

Länge fanns ingen bro över Stångån mellan Stångebro och dagens Braskens bro. Det var Ivar Eklund som såg en affärsmöjlighet i att förbinda innerstaden med Tannefors och 1933 invigdes hans egenhändigt tillverkade färja vid Tinnerbäckens utlopp. Priset för enkel resa var länge fem öre, men så småningom höjdes det till sju öre. Från sommaren 1954 finansierade kommunen färjan, som då blev gratis. Därefter hölls färjan i drift två skift per dygn under fem månader per år.

Idag ligger Färjebron där färjan tidigare gick.