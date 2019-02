Linköpingsåkaren Daniel Engelson missade att kvala in till Nordiska mästerskapen och förväntade sig att få följa tävlingarna från läktaren i sin egen hemmahall. Men tack vare en reservplats är 20-åringen klar för mästerskapet.

– Jag ska köra mitt bästa och visa vad jag kan. Jag ska klara hoppen, säger han.

Klartecknet fick han så sent som i tisdags. Men redan dagen innan fick han under rafflande former reda på att han aspirerade på en startplats.

– Jag blev påkörd av en bil bakifrån som inte hann bromsa. En väldigt lätt duns. 50 meter från hallen. Vi gick ut från bilarna och då fick jag ett samtal från Marianne (Hogner, sportchef i LKF) som berättade att jag skulle prata med sportchefen i morgon bitti och att jag kanske skulle få en chans på Nordiska.

Morgonen därpå ringer Engelson upp Sveriges sportchef i Svenska Konståkningsförbundet, Scott Rachuk.

– Han (Rachuk) frågade mig varför just jag skulle få köra. Sen fick jag hålla ett litet tal på engelska, säger Engelson och fortsätter:

– Jag sa att jag kämpat hårt under hösten och inte riktigt nåt mina mål. Jag sa att jag kommer locka publik. Lite senare på dagen fick jag beskedet att jag skulle få åka.

– Det var riktigt kul. Jag blev svinglad när jag kom hem, säger han och understryker sedan att krocken inte skapade någon nämnvärd skada.

Engelson har efter flera säsonger i elitserien etablerat sig i Sverigetoppen och förra året tävlade han i Nordiska mästerskapet i Finland. Men årets säsong har gått desto knackigare. Han går in i tävlingarna utan några förväntningar på specifika placeringar.

– Jag har alltid mål och det är att klara hoppen. Jag tävlar mot mig själv. Jag brukar tänka att man kan tävla EM och VM, hur stora tävlingar som helst, men den största tävlingen är mot en själv.

Under lördag och söndag tävlar Engelsson i kortprogrammet respektive långprogrammet.

– Hm... disciplin, kanske. Man behöver disciplin för att ta sig hit och för att kunna träna två gånger per dag. Det är mycket mentalt. Man tänker inte på vad man ska käka till middag mitt i programmet.

Vid sidan av idrotten pluggar Engelson på Linköpings universitet till civilingenjör. Han är tveksam till att klasskamraterna sluter upp på läktaren i helgen.

– Jag tror dem har för mycket att göra, säger han och skrattar.