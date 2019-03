Det är en rejäl ansiktslyftning av Apotekaregatan som är planerad.

Arbetet inleds med att Tekniska verken byter ut de gamla fjärrvärmeledningarna från Ågatan och i riktning mot Nygatan, samtidigt som man förser sträckan med nya vatten- och avloppsledningar samt uppdaterar elnät och bredband.

– Fjärrvärmeledningarna är från 60-talet. De nya som kommer på plats, plus allt det övriga som vi kommer att göra, innebär att gatan inte behöver grävas upp inom överskådlig tid, säger Lars Jigered, projektledare på Tekniska verken.

Med start på måndag, 1 april, rullar grävmaskinerna fram för den första etappen som sträcker sig mellan Ågatan och Johannes kök.

Arbetet är beräknat att pågå i två månader, fram till 1 juni.

– Det kommer att genomföras en del arkeologiska utgrävningar i samband med ombyggnationen, men det är inget som försenar tidsplanen, uppger Jigered.

Den andra etappen av Tekniska verkens insats berör delen mellan Johannes kök och Nygatan och kommer att genomföras mellan 1 juni och 31 augusti.

Lars Jigered förklarar att bilister kommer att kunna nå Filbytergallerians garage under hela byggtiden, från Storgatan under första etappen och från Ågatan under etapp två och att besökare till restaurangerna Horse & Hound, Hamlet, Johannes kök och Innergården kommer att kunna ta sig till ställena till fots.

Så fort Tekniska verken är klar med sin del kommer nästa del av förbättringsarbetet att ta vid, mellan Ågatan och Storgatan.

Det handlar om att förse gatan med ny ytbeläggning i form av bågsatt smågatsten liknande den som finns på Nygatan, ny belysning, nya cykelparkeringar, plantera nya träd och skapa mötesplatser för fotgängare genom att placera ut olika typer av sittmöbler.

Den gamla transformatorstationen i hörnet av Ågatan och Apotekaregatan ska dessutom smyckas med ett konstverk där tre olika konstnärer fått i uppdrag att lämna förslag på hur det kan komma att utformas.

Här kommer också en mast med spotlights i toppen att sättas upp.

Den nya delen av Apotekaregatan kommer att stå helt klar någon gång under våren 2020, uppger Marie Fredin, projektledare på Linköpings kommun.

– Ett mycket välkommet arbete. Den aktuella sträckan har under många år uppfattats som en bakgata. Nu blir det mer som en central gata som inbjuder till promenader och besök, säger hon.

Kommunens kostnad för projektet ligger kring sju miljoner kronor, en summa som också omfattar de arkeologiska utgrävningarna.