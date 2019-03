Erik Söderlind är uppvuxen i Linköping där han bodde fram tills han fyllde 20 år. Då flyttade han till Stockholm och började studera vid Kungliga Musikhögskolan. För den jazzintresserade publiken är han ett känt namn. Erik Söderlind är en prisbelönt jazzgitarrist som både har uppträtt och spelat med landets och världens mest kända jazzmusiker. Hans tre tidigare album är alla tre enbart jazziga, men det är INTE den senaste.

Här spelar Erik Söderlind tolv låtar av McCartney, en soloskiva med bara honom och hans akustiska gitarr.

– Nästan alla människor kan relatera till Beatles och till Paul McCartney. Deras musik lyssnas och älskas över hela världen, säger han.

– Därför att jag har satt en särskild prägel på de låtarna. Jag har suttit och jobbat länge med dem för att hitta deras nya personlighet. Låtarna är en mix av den svenska melankolin och den klassiska musiken med en brasiliansk touch.

Detta har gjorts med själ, enligt honom själv, men utan att han har improviserat så mycket som jazzmusiker brukar göra.

– Nej, melodierna är så starka i sig, och jag har inte velat ”mecka” för mycket med dem.

Erik Söderlind har fått fina recensioner för sin skiva. Men hans tolkning av en låt väcker en extra uppmärksamhet.

– Ja, verkligen. Den låten är egentligen lite uttjatad och man kan inte spela den bara rakt upp och ner. Jag gav "Let it be" ett annat liv inspirerat av blues.

Han har spelat och bott i olika världsdelar där han har tagit intryck och inspiration av den lokala musiken, men allt började i Linköping tack vare musikskolans lärare.

– Jag fick chans att lära mig spela gitarr trots att ingen i min familj var musiker. Min rektor tog mig åt sidan en gång och gav mig jazzlåtar som jag sedan övade och övade. Det var tider utan smarta telefoner och Facebook när barnen hade ro att sitta och öva på sina instrument.

Hans uppträdande på en julkonsert i en fullsatt Linköpings konserthall tillhör barndomens kära minnen.

Hans nya platta heter Erik Söderlind plays McCartney och kommer ut på alla digitala plattformar men den kommer att kunna köpas även på musikaffärer runt om i landet.