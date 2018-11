Svenskarna tog ut drygt 45 miljarder kronor i bankomater under det första halvåret i år. Det är en minskning jämfört med det sista halvåret 2017, då svenskarna tog ut sammanlagt 52,8 miljarder kronor. I Östergötland ligger Mjölby på förstaplatsen med 902 kronor per person och månad. Motala är tvåa på 856 kronor och Kinda bärgar tredjeplatsen med 808 kronor. På sistaplatsen parkerar Söderköping med 379 kronor. I Norrköping ligger snittuttaget på 755 kronor – och i Linköping är det 628 kronor per person och månad. Snittuttaget i Östergötland landar på 712 kronor per månad, vilket är lägre än riksgenomsnittet på 740 kronor.

Skåningarna toppar listan i Sverige. De tog i snitt ut 870 kronor per person och månad under de första sex månaderna 2018. På sistaplatsen hittar vi västerbottningarna med 411 kronor.