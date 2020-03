– Åtta elever och medarbetare från Ljungsbro skola deltog i ett skolutbyte i Spanien vecka 10. Det var planerat sedan länge och läget när de reste iväg bedömdes inte kräva att resan skulle ställas in. Spanien bedömdes inte då som ett högriskområde, säger Anders Jolby, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör på Linköpings kommun.

Det rör sig om ett Erasmusutbyte med elever och lärare från flera länder. I söndags kom de hem och har varit i skolan under veckan. Två i gruppen är medarbetare på skolan, övriga är elever.

Hur länge var den nu smittade Ljungsbroläraren i skolan innan hen gick hem med symptom?

– Det känner jag inte till. Vi har valt att inte peka inte ut någon. Vår bedömning är att smittskyddsläkare gör bedömningarna om vem som ska testas och vem som kan vara i skolan, säger Anders Jolby.

Är det inte viktigt att informera skolbarnens vårdnadshavare om dessa förhållanden?

– Vi vet ju inte var den anställde blivit smittad. Om det var i samband med den här resan eller i annat sammanhang, säger han och hänvisar sådana frågor till regionen.

Finns det risk att det blir ryktesspridning i stället för information?

– Vi tycker att vi har gått ut med den informationen som vi kan ge. Sedan får smittskyddet avgöra vad de behöver informera om.

Enligt vårdnadshavare som kontaktat oss informerades elever i torsdags om att en person från ett annat land som också deltog i utbytet testats positivt för coronaviruset.

Info via mejl har gått ut till Ljungsbro skolas vårdnadshavare. Först ett besked på fredagsmorgonen om att ingen på skolan är smittad. Sent på eftermiddagen samma dag mejlades det ut att en medarbetare är smittad, att skolan ska städas under helgen och hållas öppen på måndag.

– De som är friska ska gå i skolan. Har man symptom, även lindriga, ska man vara hemma tills man varit symptomfri i två dagar.

Enligt Anders Jolby har inga fler skolor i Linköping deltagit i det aktuella Erasmusutbytet. Utbildningsförvaltningen tar i dialog med smittskyddsläkaren ställning dag för dag om eventuella åtgärder, till exempel om en skola måste stänga.

– Det andra skälet som skulle kunna leda till att vi måste stänga en skola är om så många i personalen är sjuka att undervisning inte kan bedrivas. Då kan det handla om att stänga och flytta elever, eller ha hemundervisning. Den planeringen har vi haft i två veckor.