En personbil har kört in i en bergvägg mellan Vårdsnäs och Bestorp. Föraren ska ha varit en man i 60-årsåldern och ska lyckats ta sig ur bilen själv. Rädningstjänsten är på platsen och uppger att endast föraren ska ha befunnit sig i bilen och ska inte ha skadats i samband med olyckan. Bilen ligger i detta nu i diket vid sidan av vägen och påverkar därmed inte trafiken nämnvärt. Räddningstjänsten och polisen väntar tillsammans med föraren just nu på bärgaren, det är oklart om bärgningsarbetet kommer att påverka trafiken. Enligt räddningstjänsten är det inte speciellt halt på platsen så just nu är det oklart hur detta ska ha skett. Vid 13:50 kom det uppgifter från polisen att man har lyckat bärga bort bilen. Det finns ingen misstanke om brott.

Artikeln kommer att uppdateras.