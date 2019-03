– Nu har det snart blivit ett tusen vigslar. Det är rätt många om man tänker sig paren på rad, reflekterar Lars Eklund.

Om en tänker att en människa med vagt utsträckt arm, som om du håller någon i handen, är 80 centimeter bred (reportern har mätt sig själv). Då skulle 999 par, 1998 personer, bilda en rad på nära 1,6 kilometer. Det skulle innebära en knapp kvarts promenad kantad av brudpar. Och under fredagen skulle par nummer tusen sälla sig till längan.

|

– Nej då, svarar bruden WendyDevell.

– Jo, lite, suckar brudgummen Rasmus Mehler och ler.

För Lars Eklund må det vara tusende gången som han vinkar in och vinkar av ett par mot borgerligt giftermål, men för dagens brudpar är det första gången. Därför måste det få kännas speciellt för dem, menar han.

– Mina brudpar och gäster måste få uppleva att den här vigseln är unik, att det är just deras vigsel. Därför förbereder jag varje vigsel med ett originellt tal och dikter.

|

Wendy och Rasmus har varit tillsammans i elva år och har ett barn ihop. Anledningen till giftermålet var därför i många mån lika praktiskt som roligt.

– Han (Rasmus) gick inte ner och friade, det var mer att vi kom överens. Det är en juridisk trygghet och en kul grej, säger Wendy.

|

Kul är något som Lars gärna jobbar in i vigseln. Blir det inte minst tre fnitter under vigseln så har inte gjort sitt jobb, enligt honom. Det första fnittret under dagens vigsel kommer efter några sekunder. Men det största skrattet står inte Lars för.

– Nej, jag glömde ringarna! utbrister Wendy två minuter in i vigseln.

|

Skratt från gästerna och från brudgummen, som blir stående med brudbuketten i handen när Wendy hämtar ringarna.

– Det är vanligare att bruden glömmer brudbuketten, skämtar Lars.

|

Lars blir inte längre påverkad av missöden och överraskningar, han har varit med om det mesta. Han har vigt sju par på en dag, han har vigt ett par på en klippkant, han har vigt ett par bredvid en hästtransport då parets kviga skulle föda och han har vigt ett par på Närcon, utklädd till Jedikrigare framför gäster som Sailor Moon och Super Mario.

Och nu har han vigt sitt tusende par.

|

WendyDevell och Rasmus Mehler kysser varandra.

– Nu väntar brudparet på gästernas ohämmade jubel, kramar och gratulationer, förkunnar Lars Eklund och slår ut med armarna.

Jubel och applåder från publiken. För brudparet väntar middag med gästerna och ett morgonflyg till New York. Lars Eklund ska också hem och fira milstolpen, men först ska han förbi Stadshuset och viga par 1001.