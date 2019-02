Under natten till den 26 augusti förra året fick en polispatrull syn på en personbil som körde in på bussterminalen vid resecentrum i Linköping. På den aktuella platsen är det förbjudet för privatbilister att köra.

Polisen stoppade 44-åringen och utfärdade en ordningsbot – som dock 44-åringen vägrade betala.

44-åringen åtalades för brott mot trafikförordningen. Under rättegången nekade han till brott och påstod att han under körningen hade hört ett "skrämmande ljud" från bilen. Detta skulle ha berott på att ljuddämparen hade lossnat. Han körde, enligt egen utsago, in på bussterminalen för att undersöka felet.

Tingsrätten konstaterar att 44-åringen inte nämnde något om att bilen skulle ha gått sönder när han stoppades av polis. Påståendet om att bilen skulle ha gått sönder framstår, enligt rätten, som "en tydlig efterhandskonstruktion".

44-åringen fälls även för att ha kört i en bussfil på Danmarksgatan den 17 juni i fjol. Han nekade även till det brottet men tingsrätten anser att bevisningen är övertygande.

44-åringen döms nu att betala 1 500 kronor i böter.