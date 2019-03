Enligt Linköpings tingsrätt är det bevisat att 43-åringen, som är bosatt i Linköping, under lång tid utsatta sin hustru för upprepade brott. Mannen anses ha gjort sig skyldig till sju fall av misshandel, sex fall av olaga hot och ett fall av ofredande. Eftersom varje gärning var ett led i en upprepad kränkning av hustruns integritet döms mannen för grov kvinnofridskränkning.

Brottsligheten pågick från februari 2016 till och med december 2017 – alltså under närmare två års tid. Vid ett av tillfällena när kvinnan blev misshandlad fick hon en stadigvarande skada som medför smärta och svårigheter att röra sig.

Det var när mannen och kvinnan separerade i maj 2017 som en förundersökning inleddes. Redan samma månad lades dock förundersökningen ned. Under sommaren 2017 inträffade dock en händelse som gjorde att förundersökningen återupptogs och så småningom ledde till åtal. 43-åringen valde nämligen att flytta in i kvinnans kolonistuga – och bosätta sig i den under lång tid. 47-åringen bytte även lås på stugan. Linköpings tingsrätt dömer därför mannen inte bara för grov kvinnofridskränkning utan även för egenmäktigt förfarande.

Tingsrätten skriver i domen att det finns försvårande omständigheter – som att kvinnofridskränkningen pågick under lång tid, att gärningarna skedde i makarnas hem och innefattade kränkande inslag. Dessutom skedde vissa av gärningarna i närvaro av parets underåriga barn.

43-åringen döms till fängelse i ett år och två månader. Han ska också betala drygt 65 500 kronor i skadestånd till kvinnan.