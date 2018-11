Den psykiska ohälsan bland unga ökar. Därför vill Ungdomsmottagningen i Linköping göra det enklare för ungdomar som behöver råd och stöd vid bland annat psykisk ohälsa att kontakta dem. De har nu infört en chatt som vänder sig till ungdomar i åldrarna 13-25 år från Linköping, Åtvidaberg, Ydre och Kinda kommun. Dessutom hoppas man kunna nå ut till pojkar generellt sett och pojkar med utländsk härkomst i synnerhet.

– Vi vill förändra vårt arbetssätt så Ungdomsmottagningen blir en självklar ingång och kontakt för ungdomar som mår dåligt. Ungdomar använder idag sociala medier och chattar för att kommunicera både med varandra och andra och vi behöver bli bättre på att möta ungdomarna på deras arenor och villkor, säger Katharina Eklund, verksamhetschef Råd & stöd, i ett pressmeddelande.

Chatten finns på Linköpings kommuns hemsida och kommer att vara bemannad måndagar till fredagar, minst tre timmar per dag. Ungdomarna som väljer att använda chatten kommer att besvaras av kuratorer som arbetar inom Linköpings kommun. När chatten stängt för dagen raderas all chatthistorik för att användarna ska känna sig så trygga som möjligt. Med kuratorerna går det bland annat att prata om hur det är att bli vuxen och självständig, relationer, sex och samlevnad, självkänsla och självförtroende, hbtq-frågor samt hedersrelaterade frågor. De föräldrar som behöver svar på frågor, råd och tips som rör deras ungdomar kan också ta kontakt via chatten.