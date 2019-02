Under läsåret ska 1 429 elever i årskurs åtta ut på praktik, två veckor per elev. Nästa läsår behövs platser till drygt 1 900 elever. Förra året fattade regeringen beslut om att prao, praktisk arbetslivsorientering, ska vara obligatorisk under högstadiet. Fram tills nu har vissa av Linköpings skolor skickat ut sina elever på prao, vissa inte.

Avsikten med praktiken är att elever ska få konkret erfarenhet från riktiga arbetsplatser och se hur arbetslivet fungerar i olika branscher.

Praktiksamordnare Ranya Lahdo etablerar nu kontakt med företag som kan vara med i kommunens bank av prao-platser. Det är kommunens ansvar att alla elever får en plats.

– Men det är fritt fram för elever som har egna kontakter att ordna en egen prao-plats, säger Ranya Lahdo.

Regeringsbeslutet säger att prao ska göras i årskurs åtta och nio. Linköpings kommun har valt att lägga praktiktiden i årskurs åtta eftersom nior har mycket annat att tänka på med nationella prov och ansökan till gymnasiet.

Det finns inga krav på att elever måste göra prao i särskilda branscher men Ranya Lahdo beskriver att hon diskuterar med stora arbetsgivare som Region Östergötland, som i framtiden kommer att ha stora behov av arbetskraft inom flera vårdyrken.

– Jag kontaktar också flera kommunala bolag. Det har tidigare inte funnits någon struktur för praktikmottagande, säger Ranya Lahdo.

Arbetsgivare som vill ta emot åttondeklassare kan fylla i ett formulär på Linköpings kommuns hemsida.