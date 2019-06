På måndagseftermiddagen gick Saab ut med följande meddelande på Twitter: "Another fantastic milestone for the Gripen E programme has been achieved. Today our third Gripen E test aircraft made its maiden flight in Linköping, Sweden". Det tredje testflygplanet har benämningen 39-10.

Det första exemplaret av Gripen E, 39-8, testflög första gången den 15 juni 2017. Det andra testflygplanet, 39-9, flög första gången den 26 november 2018.

Efter genomförda tester kommer Saab att inleda serieproduktionen av stridsflygplanet i Linköping.

Gripen E har beställts av Sverige och Brasilien och är en kraftfullare version än nuvarande Gripen C/D.